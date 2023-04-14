Para quem ainda não se vacinou ou precisa colocar a imunização em dia, prefeituras da Grande Vitória promovem a vacinação - sem agendamento - para se proteger da Covid-19 e gripe neste fim de semana e feriado da segunda-feira (17).
Na Serra, a vacinação ocorre até segunda-feira (17), sem agendamento.
- No sábado (15), das 8 às 16 horas, as equipes de saúde estarão a postos nas Unidades Regionais de Saúde de Jacaraípe, Serra Dourada, Novo Horizonte, Serra Sede; e nas Unidades Básicas de Saúde de Jardim Carapina, Nova Almeida e Nova Carapina I.
- Ainda no sábado (15), das 9 às 17 horas, também, a ação será no shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.
- No domingo (16) e na segunda-feira (17), a vacinação sem agendamento está confirmada para acontecer, das 10 às 17 horas, no Montserrat.
A Prefeitura da Serra afirmou que para se proteger contra a Covid-19, haverá oportunidades para todos os públicos e imunizantes, incluindo a vacina Bivalente, destinada a todas as pessoas imunocomprometidas, a partir de 12 anos, e que tenham recebido D2 ou algum reforço a pelo menos 4 meses.
Covid e gripe: Grande Vitória terá vacinação no fim de semana e feriado
Todas as vacinas de rotina, destinadas a doenças como poliomielite, tuberculose, difteria, tétano e muitas outras, também serão administradas nos pontos de ação.
É necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS. A caderneta de vacinação também é um documento importante a ser apresentado, sobretudo no caso da vacinação infantil.
Cariacica
Em Cariacica, a imunização ocorre em três supermercados do município e na Ceasa. Serão oferecidas vacinas para todos os públicos das campanhas.
- Nesta sexta-feira (14), a vacinação acontece das 8 às 16 horas no Atacado Vem, ao lado do Shopping Moxuara.
- Na Ceasa, a vacinação acontece na terça-feira (18), das 8h às 12h, e será com foco nos produtores e caminhoneiros que circulam diariamente pelo local, mas toda a comunidade poderá ser vacinada.
- Na próxima semana a imunização acontece na quarta-feira (19) no Carone de Campo Grande e, na quinta (20), no Sempre Tem, das 8h às 15 horas.
Além destes pontos, a vacinação contra gripe e Covid-19 é oferecida sem agendamento de segunda a sexta-feira em 26 unidades básicas de saúde, das 7h30 às 15h30, e no Shopping Moxuara, de quinta a domingo, das 10h às 18 horas.
No município de Vila Velha, a vacinação sem agendamento vai ocorrer durante a maior festa religiosa, a Festa da Penha. A prefeitura vai realizar um mutirão de vacinação, sem necessidade de agendamento, voltado para pessoas que se enquadram nos grupos prioritários. A campanha ocorrerá entre os dias 15 e 17 de abril, durante a realização do evento, das 9h às 20h.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai disponibilizar 10 mil doses de imunizantes, que serão distribuídas na tenda de atendimento à saúde, na Prainha.
Pessoas com idade a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas poderão se vacinar com a dose de Influenza. As doses também estarão disponíveis para os funcionários que atuam nas seguintes áreas: saúde, professores de ensino básico e superior, forças armadas, forças de segurança e salvamento, sistema de privação de liberdade, caminhoneiros, portuários e com transporte coletivo rodoviário.
Portadores de doenças crônicas não transmissíveis (respiratória, cardíaca, renal, hepática e neurológica) e outras condições clínicas especiais (diabete, imunossupressão, obesidade grau III, transplantados e portadores de trissomias) também podem se vacinar com as doses da vacina contra gripe, independente da idade.
A primeira, segunda e as demais doses de reforço contra a Covid-19, incluindo a Bivalente, serão disponibilizadas para quem tem diabete, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, cardiopatia congênita, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares, doença renal crônica, obesidade mórbida, síndrome de Down e outras síndromes genéticas poderão tomar o reforço, desde que sejam maiores de 12 anos.
Os interessados em se vacinar devem levar seus documentos —cartão do SUS ou documento de identificação. Se a vacina desejada for a segunda ou a dose de reforço da Covid-19, a prefeitura recomenda que leve também o comprovante de vacinação da primeira dose.
Vacina em Vitória com agendamento
Na Capital do Espírito Santo, Vitória, a Secretária de Saúde do município abriu, nesta sexta-feira (14), um agendamento online para vacinação. Foram disponibilizadas 7.840 vagas para quem deseja se imunizar contra a Covid-19 e Influenza.
Para a Covid-19, haverá vagas para primeira, segunda e quarta dose da vacina, além de doses de reforço. Também serão disponibilizadas doses da Pfizer pediátrica e Pfizer Baby.
Já a Pfizer bivalente estará disponível para gestantes e puérperas; pessoas com 60 anos ou mais; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; trabalhadores de saúde; pessoas com deficiência permanente de 12 anos ou mais; funcionários do sistema de privação de liberdade; e pessoas com comorbidades, com 12 anos ou mais.
O agendamento para a vacina da Influenza estará disponível para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários e funcionários do sistema de privação de liberdade.
O agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
- Sábado (15) - na Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha e nas Unidades de Saúde Jardim Camburi, Santo Antônio, Conquista e Maria Ortiz;
- Segunda-feira (17) - nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio e Conquista;
- De terça-feira (18) a quinta-feira (20) - nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Vitória, Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Forte São João, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Praia do Suá, Jardim da Penha, Andorinhas, Santa Luiza, São Cristóvão, Consolação, Grande Vitória, Jabour, Santo André, Santa Marta, República, Quadro, Maria Ortiz, Alagoano e Resistência;
- Sexta-feira (21) - na Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha e Unidades de Saúde Jardim Camburi, Santo Antônio e República.