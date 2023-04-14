Vacina Bivalente contra a Covid-19, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Para quem ainda não se vacinou ou precisa colocar a imunização em dia, prefeituras da Grande Vitória promovem a vacinação - sem agendamento - para se proteger da Covid-19 e gripe neste fim de semana e feriado da segunda-feira (17).

Na Serra , a vacinação ocorre até segunda-feira (17), sem agendamento.

No sábado (15) , das 8 às 16 horas, as equipes de saúde estarão a postos nas Unidades Regionais de Saúde de Jacaraípe, Serra Dourada, Novo Horizonte, Serra Sede; e nas Unidades Básicas de Saúde de Jardim Carapina, Nova Almeida e Nova Carapina I.

, das 8 às 16 horas, as equipes de saúde estarão a postos nas Unidades Regionais de Saúde de Jacaraípe, Serra Dourada, Novo Horizonte, Serra Sede; e nas Unidades Básicas de Saúde de Jardim Carapina, Nova Almeida e Nova Carapina I. Ainda no sábado (15) , das 9 às 17 horas, também, a ação será no shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.

, das 9 às 17 horas, também, a ação será no shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. No domingo (16) e na segunda-feira (17), a vacinação sem agendamento está confirmada para acontecer, das 10 às 17 horas, no Montserrat.



Prefeitura da Serra afirmou que para se proteger contra a Covid-19, haverá oportunidades para todos os públicos e imunizantes, incluindo a vacina Bivalente, destinada a todas as pessoas imunocomprometidas, a partir de 12 anos, e que tenham recebido D2 ou algum reforço a pelo menos 4 meses.

Your browser does not support the audio element. Covid e gripe: Grande Vitória terá vacinação no fim de semana e feriado

Todas as vacinas de rotina, destinadas a doenças como poliomielite, tuberculose, difteria, tétano e muitas outras, também serão administradas nos pontos de ação.

É necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS. A caderneta de vacinação também é um documento importante a ser apresentado, sobretudo no caso da vacinação infantil.

Cariacica

Em Cariacica , a imunização ocorre em três supermercados do município e na Ceasa. Serão oferecidas vacinas para todos os públicos das campanhas.

Nesta sexta-feira (14) , a vacinação acontece das 8 às 16 horas no Atacado Vem, ao lado do Shopping Moxuara.

, a vacinação acontece das 8 às 16 horas no Atacado Vem, ao lado do Shopping Moxuara. Na Ceasa, a vacinação acontece na terça-feira (18) , das 8h às 12h, e será com foco nos produtores e caminhoneiros que circulam diariamente pelo local, mas toda a comunidade poderá ser vacinada.



, das 8h às 12h, e será com foco nos produtores e caminhoneiros que circulam diariamente pelo local, mas toda a comunidade poderá ser vacinada. Na próxima semana a imunização acontece na quarta-feira (19) no Carone de Campo Grande e, na quinta (20), no Sempre Tem, das 8h às 15 horas.



Além destes pontos, a vacinação contra gripe e Covid-19 é oferecida sem agendamento de segunda a sexta-feira em 26 unidades básicas de saúde, das 7h30 às 15h30, e no Shopping Moxuara, de quinta a domingo, das 10h às 18 horas.

No município de Vila Velha, a vacinação sem agendamento vai ocorrer durante a maior festa religiosa, a Festa da Penha . A prefeitura vai realizar um mutirão de vacinação, sem necessidade de agendamento, voltado para pessoas que se enquadram nos grupos prioritários. A campanha ocorrerá entre os dias 15 e 17 de abril, durante a realização do evento, das 9h às 20h.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai disponibilizar 10 mil doses de imunizantes, que serão distribuídas na tenda de atendimento à saúde, na Prainha.

Pessoas com idade a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas poderão se vacinar com a dose de Influenza. As doses também estarão disponíveis para os funcionários que atuam nas seguintes áreas: saúde, professores de ensino básico e superior, forças armadas, forças de segurança e salvamento, sistema de privação de liberdade, caminhoneiros, portuários e com transporte coletivo rodoviário.

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis (respiratória, cardíaca, renal, hepática e neurológica) e outras condições clínicas especiais (diabete, imunossupressão, obesidade grau III, transplantados e portadores de trissomias) também podem se vacinar com as doses da vacina contra gripe, independente da idade.

A primeira, segunda e as demais doses de reforço contra a Covid-19, incluindo a Bivalente, serão disponibilizadas para quem tem diabete, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, cardiopatia congênita, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares, doença renal crônica, obesidade mórbida, síndrome de Down e outras síndromes genéticas poderão tomar o reforço, desde que sejam maiores de 12 anos.

Os interessados em se vacinar devem levar seus documentos —cartão do SUS ou documento de identificação. Se a vacina desejada for a segunda ou a dose de reforço da Covid-19, a prefeitura recomenda que leve também o comprovante de vacinação da primeira dose.

Vacina em Vitória com agendamento

Na Capital do Espírito Santo, Vitória, a Secretária de Saúde do município abriu, nesta sexta-feira (14), um agendamento online para vacinação. Foram disponibilizadas 7.840 vagas para quem deseja se imunizar contra a Covid-19 e Influenza.

Para a Covid-19, haverá vagas para primeira, segunda e quarta dose da vacina, além de doses de reforço. Também serão disponibilizadas doses da Pfizer pediátrica e Pfizer Baby.

Já a Pfizer bivalente estará disponível para gestantes e puérperas; pessoas com 60 anos ou mais; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; trabalhadores de saúde; pessoas com deficiência permanente de 12 anos ou mais; funcionários do sistema de privação de liberdade; e pessoas com comorbidades, com 12 anos ou mais.

O agendamento para a vacina da Influenza estará disponível para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários e funcionários do sistema de privação de liberdade.

O agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.