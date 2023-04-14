Covid e gripe: Vitória abre mais de 7 mil vagas para vacinação

Para a Covid-19, haverá vagas para primeira, segunda e quarta dose da vacina, além de doses de reforço. Também serão disponibilizadas doses da Pfizer pediátrica e Pfizer Baby. Já a Pfizer bivalente estará disponível para gestantes e puérperas; pessoas com 60 anos ou mais; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; trabalhadores de saúde; pessoas com deficiência permanente de 12 anos ou mais; funcionários do sistema de privação de liberdade; e pessoas com comorbidades, com 12 anos ou mais.