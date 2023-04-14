Covid e gripe: Vitória abre mais de 7 mil vagas para vacinação

Para a Covid-19, haverá vagas para primeira, segunda e quarta dose da vacina, além de doses de reforço. Também serão disponibilizadas doses da Pfizer pediátrica e Pfizer Baby. Já a Pfizer bivalente estará disponível para gestantes e puérperas; pessoas com 60 anos ou mais; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; trabalhadores de saúde; pessoas com deficiência permanente de 12 anos ou mais; funcionários do sistema de privação de liberdade; e pessoas com comorbidades, com 12 anos ou mais.
O agendamento para a vacina da Influenza estará disponível para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários e funcionários do sistema de privação de liberdade.
Confira os postos de vacinação
A vacinação contra a Covid-19 e Influenza na Capital estarão disponíveis nos seguintes locais e dias:
- Sábado (15) - na Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha e nas Unidades de Saúde Jardim Camburi, Santo Antônio, Conquista e Maria Ortiz;
- Segunda-feira (17) - nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio e Conquista;
- De terça-feira (18) a quinta-feira (20) - nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Vitória, Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Forte São João, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Praia do Suá, Jardim da Penha, Andorinhas, Santa Luiza, São Cristóvão, Consolação, Grande Vitória, Jabour, Santo André, Santa Marta, República, Quadro, Maria Ortiz, Alagoano e Resistência;
- Sexta-feira (21) - na Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha e Unidades de Saúde Jardim Camburi, Santo Antônio e República.
O agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.