Veja quem pode tomar o reforço da vacina contra a Covid por idade ou grupo

A vacina, que contém uma mistura da cepa original do vírus de Wuhan e as variantes da ômicron BA.4 e BA.5, oferece maior proteção contra a ômicron e as linhagens em circulação. Sua utilização no momento é recomendada apenas para grupos considerados como de maior risco para adoecimento, embora a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tenha aprovado o imunizante para todas as pessoas acima de 12 anos.

Vacina bivalente oferece maior proteção contra infecção pelas formas da Ômicron Crédito: Ricardo Medeiros

No Brasil, uma terceira dose de vacina é hoje recomendada para todas as pessoas acima de 5 anos. Já a quarta dose, também chamada de segundo reforço, pode ser aplicada em indivíduos com 40 anos ou mais (estados decidem pela aplicação em pessoas de 18 a 40 anos).

A quinta dose, ou terceiro reforço, utilizando a bivalente, é recomendada para imunocomprometidos graves, incluindo crianças a partir de 12 anos com comorbidades e transplantados — sendo que nos últimos o esquema primário é feito com três doses, portanto o terceiro reforço representa a sexta dose.

Os grupos incluídos para receber o imunizante bivalente são: pessoas acima de 60 anos; gestantes e puérperas; imunossuprimidos; pessoas com deficiência; pessoas vivendo em instituições de longa permanência; população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas; profissionais de saúde; funcionários do sistema prisional; e pessoas com 12 anos ou mais com comorbidades.

Segundo estudos conduzidos nos Estados Unidos e na China, a bivalente oferece maior proteção contra infecção pelas formas da Ômicron, principalmente nos imunossuprimidos ou em pessoas com mais de 60 anos.

Para o público geral, sem comorbidades, as vacinas monovalentes (que utilizam apenas a cepa ancestral do coronavírus) continuam apresentando proteção elevada contra hospitalização e óbito.

Um estudo publicado em fevereiro na revista especializada Nejm (The New England Journal of Medicine) ilustra bem essas diferenças. Enquanto indivíduos com 18 a 64 anos tiveram uma proteção 32% maior contra hospitalização após receber uma dose da bivalente em relação ao reforço com a monovalente, a proteção para os indivíduos com 65 anos ou mais foi cerca de 38% maior.

Na proteção contra hospitalização e óbito causados pela ômicron, os indivíduos com 65 anos ou mais tiveram eficácia de 62% contra os dois desfechos, contra 20% após um reforço monovalente. Já para indivíduos de 18 a 64 anos a proteção foi apenas 35% maior.

Os especialistas afirmam, no entanto, que é fundamental manter a vacinação em dia, segundo a sua faixa etária e reforço disponível.

O que a OMS recomenda?

No último dia 28 de março, o grupo estratégico de assessoramento sobre vacinas (Sage, na sigla em inglês) da OMS (Organização Mundial da Saúde) emitiu uma nota elencando os principais grupos que o órgão considera como prioritários para receber uma vacinação anual contra a Covid, divido por níveis de risco (baixo, médio e elevado):

Risco elevado: pessoas acima de 60 anos; adultos jovens com comorbidades (como diabetes e doenças cardiovasculares); imunocomprometidos (incluindo portadores de HIV e transplantados), incluindo crianças; profissionais de saúde e gestantes. Estes seriam os grupos considerados como de maior risco e para os quais é importante uma vacinação de seis meses a 1 ano após a última dose recebida.

Risco médio: adultos saudáveis, de 50 a 60 anos, sem comorbidades, e crianças e adolescentes com comorbidades devem receber no mínimo um reforço vacinal após o esquema primário (totalizando três doses). O comitê avalia ainda que, embora os reforços adicionais sejam seguros e eficazes neste grupo, o atual cenário epidemiológico irá dizer se é necessário implementar a vacinação em ampla escala para este público.

Menor risco: crianças e adolescentes saudáveis com mais de seis meses até 17 anos, para os quais o esquema primário de vacinação (que, no Brasil, é preferencialmente feito com duas doses de Pfizer baby, para crianças de até 4 anos, duas doses de Pfizer pediátrica ou Coronavac, para crianças de 5 a 11 anos ou de Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos) protege de maneira satisfatória.

Os reforços nesta última faixa etária podem ser considerados desde que seus benefícios sejam maiores do que possíveis consequências, como a falta de doses para outros grupos prioritários ou baixa adesão às campanhas de imunização.

A recomendação da OMS, portanto, não diz que não haja benefícios do reforço nos demais grupos, apenas lista quais são as estratégias que devem ser adotadas para aumentar a proteção dos grupos prioritários segundo uma avaliação do risco.

O que diz o Ministério da Saúde?

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que as decisões do Sage da OMS foram baseadas na avaliação do retrato da situação atual e que segue a recomendação da Anvisa para a vacina bivalente em pessoas com 12 anos ou mais. Disse ainda que tais recomendações são dinâmicas e podem ser modificadas conforme alterações no cenário epidemiológico.

A pasta informou que segue trabalhando para aumentar as coberturas vacinais em todas as faixas etárias.