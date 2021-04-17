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  • Covid-19: Vitória abre neste sábado (17) 2,6 mil vagas de 2ª dose em idosos a partir de 70
Imunização

Covid-19: Vitória abre neste sábado (17) 2,6 mil vagas de 2ª dose em idosos a partir de 70

Também serão destinadas 250 doses para  trabalhadores da saúde. Agendamento será realizado a partir das

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 09:54

Publicado em 

17 abr 2021 às 09:54
Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19
Serão aplicadas a 2ª dose da Coronavac Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
Idosos com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronavac até o dia 25 de março poderão fazer novo agendamento on-line, neste sábado (17), a partir das 13 horas, para receber a segunda aplicação.
As 2.350 doses dos idosos e as 250 doses dos trabalhadores da saúde serão aplicadas na terça-feira (20), no Maanaim da Rodoviária (ao lado do Teatro Carmélia) e na Igreja Batista de Jardim Penha, onde também haverá vacinação na quinta (22) para as pessoas agendadas.
Para garantir a vaga, basta acessar o link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou o aplicativo Vitória Online.

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Os idosos acamados ou com dificuldades de locomoção estão sendo vacinados em casa pelas equipes da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus). Esse público não precisa agendar a vacina no site.
Com informações da Prefeitura de Vitória

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