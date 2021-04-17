Covid-19: Vitória abre neste sábado (17) 2,6 mil vagas de 2ª dose em idosos a partir de 70

Serão aplicadas a 2ª dose da Coronavac Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo

Idosos com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronavac até o dia 25 de março poderão fazer novo agendamento on-line, neste sábado (17), a partir das 13 horas, para receber a segunda aplicação.

As 2.350 doses dos idosos e as 250 doses dos trabalhadores da saúde serão aplicadas na terça-feira (20), no Maanaim da Rodoviária (ao lado do Teatro Carmélia) e na Igreja Batista de Jardim Penha, onde também haverá vacinação na quinta (22) para as pessoas agendadas.

Para garantir a vaga, basta acessar o link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou o aplicativo Vitória Online.

ACAMADOS

Os idosos acamados ou com dificuldades de locomoção estão sendo vacinados em casa pelas equipes da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus). Esse público não precisa agendar a vacina no site.