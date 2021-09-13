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Nesta segunda (13)

Covid-19: Vitória abre 2 mil vagas para vacinar público 18+

Agendamento para a primeira dose começa às 16h desta segunda-feira (13) e pode ser realizado no site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória On-line

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 15:37

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

13 set 2021 às 15:37
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 em Vitória: município abre 2 mil vagas para pessoas com 18 anos ou mais Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória abre, nesta segunda-feira (13), 2 mil vagas para a vacinação contra a Covid-19 do público com 18 anos ou mais. O agendamento é para a primeira dose e começa às 16 horas. A marcação pode ser realizada no site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória On-line.
A vacinação para quem realizar o agendamento será nesta terça-feira (14), no Maanaim Vitória e no Ginásio UniSales. A faixa etária de pessoas com 18 anos ou mais começou a ser imunizada em agosto.
Mesmo com os agendamentos para a segunda dose e até o reforço para os idosos com 70 anos ou mais, alguns jovens ainda não tomaram a 1º dose da vacina contra a Covid-19. 

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