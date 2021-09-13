Covid-19: Vitória abre 2 mil vagas para vacinar público 18+

Vacinação contra Covid-19 em Vitória: município abre 2 mil vagas para pessoas com 18 anos ou mais

A vacinação para quem realizar o agendamento será nesta terça-feira (14), no Maanaim Vitória e no Ginásio UniSales. A faixa etária de pessoas com 18 anos ou mais começou a ser imunizada em agosto.

Mesmo com os agendamentos para a segunda dose e até o reforço para os idosos com 70 anos ou mais, alguns jovens ainda não tomaram a 1º dose da vacina contra a Covid-19.