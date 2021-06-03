Covid-19: Serra abre agendamento para vacinação de pessoas de 55 a 59 anos

Agendamento para vacinação contra Covid deve ser feito no site Crédito: Ricardo Medeiros

Quem não conseguiu fazer o agendamento para se vacinar contra a Covid-19, na Serra, tem novas chances. Nesta quinta-feira (03), o município disponibiliza 1.700 doses. A marcação deve ser feita virtualmente pelo site da prefeitura, no link serra.es.gov.br/saude/

De acordo com a Secretaria de Saúde da Serra, novas vagas foram abertas devido à baixa procura do grupo com comorbidade. Assim as doses reservadas para essa finalidade foram convertidas para o público em geral de 55 a 59 anos. A prefeitura destacou que as imunizações serão feitas ainda nesta quinta-feira. O agendamento prévio é obrigatório.

DOCUMENTOS

No momento da vacinação é necessário apresentar documento com foto e cartão de vacina. O grupo de trabalhadores da educação devem levar a declaração emitida pela escola, conforme padronização pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu).

Para o grupo de comorbidade é preciso apresentar laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz o tratamento ou a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade. A receita de medicamentos não será aceita.

As pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto.