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Pandemia

Covid-19: Serra abre agendamento para vacinação de pessoas de 55 a 59 anos

Novas vagas foram abertas devido à baixa procura do grupo com comorbidade. As pessoas que conseguirem realizar o agendamento poderão se vacinar ainda nesta quinta-feira (03)
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

03 jun 2021 às 13:48

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 13:48

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Agendamento para vacinação contra Covid deve ser feito no site Crédito: Ricardo Medeiros
Quem não conseguiu fazer o agendamento para se vacinar contra a Covid-19, na Serra, tem novas chances. Nesta quinta-feira (03), o município disponibiliza 1.700 doses. A marcação deve ser feita virtualmente pelo site da prefeitura, no link serra.es.gov.br/saude/.
De acordo com a Secretaria de Saúde da Serra, novas vagas foram abertas devido à baixa procura do grupo com comorbidade. Assim as doses reservadas para essa finalidade foram convertidas para o público em geral de 55 a 59 anos. A prefeitura destacou que as imunizações serão feitas ainda nesta quinta-feira. O agendamento prévio é obrigatório. 

DOCUMENTOS

No momento da vacinação é necessário apresentar documento com foto e cartão de vacina. O grupo de trabalhadores da educação devem levar a declaração emitida pela escola, conforme padronização pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu).
Para o grupo de comorbidade é preciso apresentar laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz o tratamento ou a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade. A receita de medicamentos não será aceita.
As pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto.  
Os laudos e declarações precisam ser de 2018 em diante, a apresentação do documento original também é necessária. A equipe de vacinação ficará com os laudos e declarações.   

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