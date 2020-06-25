Covid-19: lista de remédios que viralizou é fake, alertam médicos no ES

Mensagem fake circulou pelo Whatsapp Crédito: Pixabay

Uma lista com indicação de medicamentos para tratar a Covid-19, doença causada pela pandemia do novo coronavírus , viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (24). O conteúdo, supostamente atestado por médicos capixabas, é fake, segundo o próprio grupo de profissionais. A reportagem conversou com alguns médicos indicados na lista e todos eles demonstraram indignação diante do ocorrido.

A mensagem contém indicação das fases da infecção pelo vírus, bem como os remédios que devem ser prescritos em cada uma delas. Os médicos afirmam que o conteúdo da mensagem é falso.

Um dos médicos localizados pela reportagem afirmou que a lista de profissionais que aparece na mensagem pertence ao grupo de médicos voluntários para atender via telemedicina na Prefeitura de Vitória e que os integrantes tiveram a identidade vazada. E que alguém se aproveitou dos nomes de má fé para criar a mensagem fake.

As medidas a serem tomadas pelo grupo de profissionais ainda não foram definidas, mas alguns especialistas estudam a possibilidade de ingressar na Justiça. A mensagem que levou ao descontentamento, em especial no momento delicado que a sociedade passa, foi classificada como sendo de baixo nível moral e ético, cabendo o alerta às pessoas que a receberam para que não seja considerada, por não ser verídica.

Conselho Regional de Medicina no Espírito Santo (CRM-ES) se manifestou em nota, informando que teve conhecimento, por meio da imprensa, da mensagem intitulada COVID-19. "O assunto será levado para a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do CRM-ES (Codame-ES) para devida análise e providências", afirma o posicionamento da entidade.