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Covid-19

Covid-19: lista de remédios que viralizou é fake, alertam médicos no ES

A reportagem conversou com alguns médicos indicados na lista intitulada 'COVID-19' e todos eles demonstraram indignação diante do ocorrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 21:01

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 21:01

Whatsapp
Mensagem fake circulou pelo Whatsapp Crédito: Pixabay
Uma lista com indicação de medicamentos para tratar a Covid-19, doença causada pela pandemia do novo coronavírus, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (24). O conteúdo, supostamente atestado por médicos capixabas, é fake, segundo o próprio grupo de profissionais. A reportagem conversou com alguns médicos indicados na lista e todos eles demonstraram indignação diante do ocorrido.
A mensagem contém indicação das fases da infecção pelo vírus, bem como os remédios que devem ser prescritos em cada uma delas. Os médicos afirmam que o conteúdo da mensagem é falso.
Um dos médicos localizados pela reportagem afirmou que a lista de profissionais que aparece na mensagem pertence ao grupo de médicos voluntários para atender via telemedicina na Prefeitura de Vitória e que os integrantes tiveram a identidade vazada. E que alguém se aproveitou dos nomes de má fé para criar a mensagem fake.
As medidas a serem tomadas pelo grupo de profissionais ainda não foram definidas, mas alguns especialistas estudam a possibilidade de ingressar na Justiça. A mensagem que levou ao descontentamento, em especial no momento delicado que a sociedade passa, foi classificada como sendo de baixo nível moral e ético, cabendo o alerta às pessoas que a receberam para que não seja considerada, por não ser verídica.
Conselho Regional de Medicina no Espírito Santo (CRM-ES) se manifestou em nota, informando que teve conhecimento, por meio da imprensa, da mensagem intitulada COVID-19. "O assunto será levado para a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do CRM-ES (Codame-ES) para devida análise e providências", afirma o posicionamento da entidade.
Procurada pela reportagem para comentar o assunto, a Prefeitura de Vitória informou, por nota, que "há um grupo de voluntários médicos que procurou o município para que pudessem contribuir na pandemia da Covid-19. Os diálogos já foram iniciados e podem ser definidos em breve." 

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