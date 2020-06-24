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Pandemia de coronavírus

Estado de SP registra segundo maior número de novos casos em 24 h

Em um dia foram 9.347 novos casos do novo coronavírus; total passa de 230 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 18:39

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 18:39

Banhistas na praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo
Banhistas na praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo Crédito: Folhapress
O estado de São Paulo registrou o segundo maior número de novos casos de Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia do novo coronavírus nesta quarta-feira (24): 9.347. Chegou, assim, a 238.822 confirmações no total.
O recorde segue sendo o número da última sexta (19), quando foram registrados 19.030. Na ocasião, no entanto, um problema no sistema do governo gerou acúmulo de casos confirmados nos dois dias anteriores, o que causou o pico anormal.
Em todo o estado, foram registrados até agora 13.352 óbitos causados pela Covid-19.

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