Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
1ª, 2ª e 3ª doses

Covid-19: Guarapari realiza vacinação sem agendamento nesta quarta (10)

A imunização acontece das 08h às 15h, no Complexo Esportivo de Muquiçaba. Veja a distribuição das vacinas
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

10 nov 2021 às 13:05

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 13:05

Centro de Diagnósticos do ES reúne exames e vacinas no mesmo local
Município de Guarapari realiza ação de vacinação nesta quarta-feira (10), das 08h às 15h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba Crédito: Freepik
Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza nesta quarta-feira (10), uma ação de vacinação com o imunizante da Pfizer, sem necessidade de agendamento. As vacinas são destinadas à aplicação da primeira, segunda e terceira doses. Serão oferecidas 2.000 doses do imunizante. A aplicação das vacinas acontece das 08h às 15h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES

  • Primeira dose: adolescentes a partir dos 12 anos;
  • Segunda dose: pessoas acima dos 18 anos que tomaram a primeira dose da Pfizer ou AstraZeneca há oito semanas ou mais;
  • Terceira dose: idosos com 60 anos ou mais que receberam a última dose há quatro meses ou mais;
  • Terceira dose: trabalhadores da saúde que tomaram a última dose há cinco meses ou mais.

DOCUMENTAÇÃO:

ADOLESCENTES ACIMA DOS 12 ANOS

Os jovens que receberão a primeira dose, devem estar acompanhados de um responsável e levar CPF, cartão do SUS, documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado, documento do responsável e comprovante de residência (em nome do vacinado ou responsável).

PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

O público acima dos 18 anos precisa apresentar, no momento da vacinação, comprovante da primeira dose, CPF, cartão do SUS, documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado, documento do responsável e comprovante de residência (em nome do vacinado ou responsável).

IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS

Aqueles que irão receber a terceira dose, necessitam mostrar o cartão de vacinação da primeira e segunda doses, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou responsável).

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Os trabalhadores da saúde, durante a vacinação, devem apresentar o comprovante da primeira e segunda doses, CPF, cartão SUS e comprovante profissional (crachá, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe profissional).

Veja Também

Covid-19: Cariacica oferece vacinação sem agendamento no Faça Fácil e em faculdade

Covid-19: Vitória conta com novo local de vacinação sem agendamento

É falso que pessoas imunizadas com a vacina da Pfizer se tornem rastreáveis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Vacina Prefeitura de Guarapari Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados