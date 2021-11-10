Covid-19: Guarapari realiza vacinação sem agendamento nesta quarta (10)

Município de Guarapari realiza ação de vacinação nesta quarta-feira (10), das 08h às 15h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba Crédito: Freepik

08h às 15h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Prefeitura de Guarapari , através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza nesta quarta-feira (10), uma ação de vacinação com o imunizante da Pfizer, sem necessidade de agendamento. As vacinas são destinadas à aplicação da primeira, segunda e terceira doses. Serão oferecidas 2.000 doses do imunizante. A aplicação das vacinas acontece das, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES

Primeira dose: adolescentes a partir dos 12 anos;

adolescentes a partir dos 12 anos; Segunda dose: pessoas acima dos 18 anos que tomaram a primeira dose da Pfizer ou AstraZeneca há oito semanas ou mais;

pessoas acima dos 18 anos que tomaram a primeira dose da Pfizer ou AstraZeneca há oito semanas ou mais; Terceira dose: idosos com 60 anos ou mais que receberam a última dose há quatro meses ou mais;

idosos com 60 anos ou mais que receberam a última dose há quatro meses ou mais; Terceira dose: trabalhadores da saúde que tomaram a última dose há cinco meses ou mais.

DOCUMENTAÇÃO:

ADOLESCENTES ACIMA DOS 12 ANOS

Os jovens que receberão a primeira dose, devem estar acompanhados de um responsável e levar CPF, cartão do SUS, documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado, documento do responsável e comprovante de residência (em nome do vacinado ou responsável).

PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

O público acima dos 18 anos precisa apresentar, no momento da vacinação, comprovante da primeira dose, CPF, cartão do SUS, documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado, documento do responsável e comprovante de residência (em nome do vacinado ou responsável).

IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS

Aqueles que irão receber a terceira dose, necessitam mostrar o cartão de vacinação da primeira e segunda doses, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou responsável).

PROFISSIONAIS DA SAÚDE