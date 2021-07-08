Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunização

Covid-19: Guarapari abre segundo agendamento para pessoas acima de 30 anos

Quem pertence a essa faixa etária deve se inscrever no site da Prefeitura de Guarapari para receber a primeira dose do imunizante contra o coronavírus

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 19:19

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

08 jul 2021 às 19:19
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Guarapari vai continuar a vacinar as pessoas com mais de 30 anos. Nesta sexta-feira (09), às 16h30, será aberto o segundo agendamento para esse público.
Quem pertence a essa faixa etária deve se inscrever no site da prefeitura de Guarapari para receber a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. Serão disponibilizadas 3 mil doses.
A vacinação acontecerá na terça-feira (13), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, em Guarapari. A prefeitura deixou claro que não haverá drive thru e avisa sobre a obrigatoriedade do comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado.

Veja Também

'Sommelier de vacina': imunizante não é vinho, é para salvar vidas

Variante delta pode driblar anticorpos de curados e vacinados, diz estudo

Covid-19: mulheres devem esperar 4 semanas após vacina para fazer mamografia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Prefeitura de Guarapari Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados