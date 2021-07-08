Covid-19: Guarapari abre segundo agendamento para pessoas acima de 30 anos

Quem pertence a essa faixa etária deve se inscrever no site da prefeitura de Guarapari para receber a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. Serão disponibilizadas 3 mil doses.
A vacinação acontecerá na terça-feira (13), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, em Guarapari. A prefeitura deixou claro que não haverá drive thru e avisa sobre a obrigatoriedade do comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado.