Covid-19: ES registra uma morte e 88 novos casos em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até este domingo, mais de 4,22 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.171.422, com 193 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.