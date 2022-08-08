Covid-19: ES registra uma morte e 153 novos casos nas últimas 24h

Neste domingo (7), o Espírito Santo chegou a 14.724 mortes e 1.208.087 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 153 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.002
- Vila Velha: 135.364
- Vitória: 133.902
- Cariacica: 92.867
- Linhares: 57.946
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.475
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.474
- Jardim da Penha (Vitória): 13.979
- Praia do Canto (Vitória): 9.875
- Itapuã (Vila Velha): 9.849
Até este domingo (7), mais de 4,16 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.158.570, com 1.274 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.