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Pandemia

Covid-19: ES registra uma morte e 153 novos casos nas últimas 24h

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.724 óbitos e 1.208.087 casos da doença; dados foram atualizados neste domingo (7) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2022 às 11:59

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 11:59

Neste domingo (7), o Espírito Santo chegou a 14.724 mortes e 1.208.087 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 153 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.002
  2. Vila Velha: 135.364
  3. Vitória: 133.902
  4. Cariacica: 92.867
  5. Linhares: 57.946
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.475
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.474
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.979
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.875
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.849
Até este domingo (7), mais de 4,16 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.158.570, com 1.274 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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