Covid-19: ES registra uma morte e 153 novos casos nas últimas 24h

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até este domingo (7), mais de 4,16 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.158.570, com 1.274 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.