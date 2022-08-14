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Pandemia

Covid-19: ES registra três mortes e 70 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.747 óbitos e 1.211.053 casos da doença; dados foram atualizados neste domingo (14) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2022 às 18:39

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 18:39

Crédito:
Neste domingo (14), o Espírito Santo chegou a 14.747 mortes e 1.211.053 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 70 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.339
  2. Vila Velha: 135.807
  3. Vitória: 134.269
  4. Cariacica: 93.052
  5. Linhares: 58.083
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.544
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.534
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.033
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.908
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.889
Até este domingo, mais de 4,19 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.166.705, com 471 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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