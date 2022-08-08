Covid-19: ES registra três mortes e 648 novos casos nas últimas 24h

Nesta segunda-feira (8), o Espírito Santo chegou a 14.727 mortes e 1.208.735 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 648 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.062
- Vila Velha: 135.486
- Vitória: 133.973
- Cariacica: 92.903
- Linhares: 57.977
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.486
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.490
- Jardim da Penha (Vitória): 13.994
- Praia do Canto (Vitória): 9.882
- Itapuã (Vila Velha): 9.857
Até esta segunda, mais de 4,17 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.159.715, com 1.145 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.