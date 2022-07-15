Covid-19: ES registra três mortes e 3.805 novos casos em 24 horas

Nesta sexta-feira (15), o Espírito Santo chegou a 14.597 mortes e 1.177.615 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 3.805 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 134.440
- Vila Velha: 131.635
- Vitória: 128.880
- Cariacica: 90.905
- Linhares: 56.282
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.770
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.956
- Jardim da Penha (Vitória): 13.294
- Itapuã (Vila Velha): 9.488
- Praia do Canto (Vitória): 9.363
Até esta sexta-feira (15), mais de 4,02 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.108.207, com 2.935 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,24% no Estado.