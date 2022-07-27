Covid-19: ES registra três mortes e 1.394 novos casos em 24 horas

Nesta quarta-feira (27), o Espírito Santo chegou a 14.679 mortes e 1.199.301 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 1.394 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 136.982
- Vila Velha: 134.211
- Vitória: 132.271
- Cariacica: 92.331
- Linhares: 57.511
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.225
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.333
- Jardim da Penha (Vitória): 13.758
- Itapuã (Vila Velha): 9.725
- Praia do Canto (Vitória): 9.707
Até esta quarta-feira, mais de 4,11 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.140.868, com 2.455 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.