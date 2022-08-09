Covid-19: ES registra sete mortes e 620 novos casos em 24 horas

Nesta terça-feira (9), o Espírito Santo chegou a 14.734 mortes e 1.209.355 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados sete óbitos e 620 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.168
- Vila Velha: 135.580
- Vitória: 134.033
- Cariacica: 92.927
- Linhares: 58.015
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.505
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.506
- Jardim da Penha (Vitória): 14.002
- Praia do Canto (Vitória): 9.884
- Itapuã (Vila Velha): 9.868
Até esta terça, mais de 4,17 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.161.673, com 1.958 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.