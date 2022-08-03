Covid-19: ES registra quatro mortes e 811 casos em 24 horas

Nesta quarta-feira (3), o Espírito Santo chegou a 14.711 mortes e 1.206.224 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 811 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 137.855
- Vila Velha: 135.081
- Vitória: 133.483
- Cariacica: 92.732
- Linhares: 57.911
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.394
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.446
- Jardim da Penha (Vitória): 13.935
- Praia do Canto (Vitória): 9.837
- Itapuã (Vila Velha): 9.806
Até esta quarta-feira, mais de 4,15 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.154.349, com 1.606 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.