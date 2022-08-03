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Pandemia

Covid-19: ES registra quatro mortes e 811 casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.711 óbitos e 1.206.224 casos da doença; dados foram atualizados nesta quarta-feira (3) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2022 às 18:45

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 18:45

Nesta quarta-feira (3), o Espírito Santo chegou a 14.711 mortes e 1.206.224 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 811 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 137.855
  2. Vila Velha: 135.081
  3. Vitória: 133.483
  4. Cariacica: 92.732
  5. Linhares: 57.911
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.394
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.446
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.935
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.837
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.806
Até esta quarta-feira, mais de 4,15 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.154.349, com 1.606 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.

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