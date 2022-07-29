Covid-19: ES registra oito mortes e 1.457 novos casos em 24 horas

Nesta sexta-feira (29), o Espírito Santo chegou a 14.695 mortes e 1.202.668 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados oito óbitos e 1.457 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 137.441
- Vila Velha: 134.625
- Vitória: 132.784
- Cariacica: 92.517
- Linhares: 57.723
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.286
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.393
- Jardim da Penha (Vitória): 13.832
- Itapuã (Vila Velha): 9.771
- Praia do Canto (Vitória): 9.764
Até esta sexta-feira, mais de 4,12 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.147.533, com 2.645 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.