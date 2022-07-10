Neste sábado (9), o Espírito Santo chegou a 14.564 mortes 1.156.140 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados nove óbitos e 2.186 novas infecções em 24 horas.
Covid-19 - ES registra nove mortes e 2.186 novos casos em 24 horas
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 132.222
- Vila Velha: 129.565
- Vitória: 126.746
- Cariacica: 89.420
- Linhares: 55.205
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.492
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.698
- Jardim da Penha (Vitória): 13.023
- Itapuã (Vila Velha): 9.323
- Praia do Canto (Vitória): 9.201
Até este sábado (9), mais de 3,94 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.088.384, com 1.542 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,26% no Estado.