Covid-19: ES registra nove mortes e 2.186 novos casos em 24 horas

Neste sábado (9), o Espírito Santo chegou a 14.564 mortes 1.156.140 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados nove óbitos e 2.186 novas infecções em 24 horas.

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CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem: