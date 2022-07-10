Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra nove mortes e 2.186 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registra 14.564 óbitos e 1.156.140 infecções; dados foram atualizados neste sábado (9) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2022 às 21:23

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 21:23

Neste sábado (9), o Espírito Santo chegou a 14.564 mortes 1.156.140 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados nove óbitos e 2.186 novas infecções em 24 horas.
Covid-19 - ES registra nove mortes e 2.186 novos casos em 24 horas

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 132.222
  2. Vila Velha: 129.565
  3. Vitória: 126.746
  4. Cariacica: 89.420
  5. Linhares: 55.205
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 20.492
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.698
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.023
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.323
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.201
Até este sábado (9), mais de 3,94 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.088.384, com 1.542 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,26% no Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados