Covid-19: ES registra duas mortes e 68 novos casos em 24 horas

Neste domingo (28), o Espírito Santo chegou a 14.787 mortes e 1.214.032 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 68 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.563
- Vila Velha: 136.113
- Vitória: 134.951
- Cariacica: 93.342
- Linhares: 58.304
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.706
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.562
- Jardim da Penha (Vitória): 14.096
- Praia do Canto (Vitória): 9.972
- Itapuã (Vila Velha): 9.902
Até este domingo, mais de 4,24 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.174.678, com 173 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.