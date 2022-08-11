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Pandemia

Covid-19: ES registra duas mortes e 494 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.739 óbitos e 1.210.386 casos da doença; dados foram atualizados nesta quinta-feira (11) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2022 às 18:45

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 18:45

Nesta quinta-feira (11), o Espírito Santo chegou a 14.739 mortes e 1.210.386 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados dois  óbitos e 494 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.259
  2. Vila Velha: 135.707
  3. Vitória: 134.159
  4. Cariacica: 93.003
  5. Linhares: 58.073
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.527
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.525
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.014
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.900
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.878
Até esta quinta, mais de 4,18 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.165.219, com 1.400 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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