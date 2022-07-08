Covid-19: ES registra cinco mortes e 4.511 novos casos em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta sexta-feira (8), mais de 3,94 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.086.842, com 4.409 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,26% no Estado.