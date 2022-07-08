Covid-19: ES registra cinco mortes e 4.511 novos casos em 24 horas

Nesta sexta-feira (8), o Espírito Santo chegou a 14.555 mortes e 1.153.954 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados cinco óbitos e 4.511 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 132.031
- Vila Velha: 129.281
- Vitória: 126.033
- Cariacica: 89.263
- Linhares: 55.132
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.429
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.668
- Jardim da Penha (Vitória): 12.940
- Itapuã (Vila Velha): 9.302
- Praia do Canto (Vitória): 9.155
Até esta sexta-feira (8), mais de 3,94 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.086.842, com 4.409 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,26% no Estado.