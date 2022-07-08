ES libera vacina da meningite para adolescentes e trabalhadores da saúde

Está liberada, até o dia 30 de setembro deste ano, a vacinação contra meningite meningocócica C (conjugada) para adolescentes e jovens não vacinados, de 13 a 19 anos, e trabalhadores da saúde de qualquer idade. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (8) pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ).

De acordo com a pasta, a disponibilidade ocorre por conta do cenário epidemiológico no Estado. Do início do ano até o último sábado (2), foram confirmados 13 casos e cinco óbitos pela doença, representando uma letalidade de 38,46%.

A proteção aos adolescentes acontece, especialmente, pelo grupo ser o principal responsável pela manutenção da circulação da doença que é transmitida por secreções respiratórias, como espirro e tosse, e pela saliva. "Já no caso dos trabalhadores da saúde, a recomendação se dá considerando a gravidade e a letalidade da doença", disse a Sesa.

A vacinação destes grupos, segundo a secretaria, permitirá melhorar a cobertura vacinal e diminuir a incidência da doença meningocócica – meningite bacteriana que causa infecção das membranas que recobrem o cérebro, sendo considerada a mais grave das meningites.

Os imunizantes estão disponíveis nas mais de 700 salas de vacinação em todo Espírito Santo e podem ser administrados junto de outras vacinas, não requerendo intervalo mínimo. No caso das mulheres grávidas que tenham entre 13 e 19 anos ou sejam profissionais da saúde é preciso apresentar orientação médica. A vacinação é em dose única.

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VACINA HPV QUADRIVALENTE É AMPLIADA

A Sesa ainda informou que a faixa etária para a vacinação contra o Papilomavirus humano (HPV4) na população masculina imunossuprimida foi ampliada . Homens de até 45 anos transplantados, pacientes oncológicos ou vivendo com HIV/Aids podem se vacinar. O esquema vacinal para imunocomprometidos é sempre de três doses.

A ampliação de faixa etária, segundo o Ministério da Saúde , segue as recomendações de sociedades científicas, uma vez que o impacto das doenças associadas ao HPV em pessoas imunossuprimidas de ambos os sexos é consideravelmente maior do que na população geral, tanto para condiloma quanto para lesões pré-neoplásicas e cânceres associados ao vírus.