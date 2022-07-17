Covid-19: ES registra 2 mortes e 850 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou, neste domingo (17) a 14.604 mortes e 1.180.441 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 850 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 134.658
- Vila Velha: 132.074
- Vitória: 129.750
- Cariacica: 91.150
- Linhares: 56.363
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.878
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.035
- Jardim da Penha (Vitória): 13.415
- Itapuã (Vila Velha): 9.529
- Praia do Canto (Vitória): 9.462
Até este domingo (17), mais de 4,03 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.111.184, com 1.109 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,24% no Estado.