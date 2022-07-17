Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES registra 2 mortes e 850 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registrou  14.604 mortes e 1.180.441 casos da doença; dados foram atualizados neste domingo (17) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2022 às 19:19

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 19:19

Ilustração do novo coronavírus
Ilustração do novo coronavírus Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou, neste domingo (17) a 14.604 mortes e 1.180.441 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 850 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 134.658
  2. Vila Velha: 132.074
  3. Vitória: 129.750
  4. Cariacica: 91.150
  5. Linhares: 56.363
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 20.878
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.035
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.415
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.529
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.462
Até este domingo (17), mais de 4,03 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.111.184, com 1.109 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,24% no Estado.

Veja Também

O que se sabe sobre casos de varíola do macaco no ES, no Brasil e no mundo

Varíola dos macacos: após confirmar 2 casos, ES descarta nova suspeita

Saiba quem tem maior chance de ter Covid longa, segundo estudos recentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo
Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados