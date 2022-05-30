Covid-19: ES registra 14.409 mortes e 1.053.246 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.409 mortes e 1.053.246 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), um óbito foi registrado em 24 horas e 506 novas infecções foram contabilizadas no mesmo período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.997
- Vila Velha: 118.468
- Vitória: 113. 766
- Cariacica: 82.222
- Linhares: 50.488
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.250
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.240
- Jardim da Penha (Vitória): 11.144
- Itapuã (Vila Velha): 8.455
- Praia do Canto (Vitória): 8.187
Até esta segunda-feira, mais de 3,6 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.020.157, com 830 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.