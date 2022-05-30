Covid-19: ES registra 14.409 mortes e 1.053.246 casos confirmados

Espírito Santo já contabilizou mais de 14,4 mil mortes causadas pelo coronavírus desde o início da pandemia

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta segunda-feira, mais de 3,6 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.020.157, com 830 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.