Covid-19: ES registra 14.397 mortes e 1.048.167 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.397 mortes e 1.048.167 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (12). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não foram registrados óbitos em 24 horas e o número de casos confirmados aumentou em 171 no período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.569
- Vila Velha: 117.329
- Vitória: 112.661
- Cariacica: 81.853
- Linhares: 50.301
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.010
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.093
- Jardim da Penha (Vitória): 10.956
- Itapuã (Vila Velha): 8.342
- Praia do Canto (Vitória): 8.084
Até esta quinta-feira, mais de 3,57 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.015.214, com 299 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.