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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.397 mortes e 1.048.167 casos confirmados

Em 24 horas, Estado não registrou óbitos e teve 171 novos casos de infecção confirmados, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Sesa nesta quinta-feira (12)

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2022 às 19:03
Espírito Santo contabiliza um total de 14.397 mortes e 1.048.167 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (12). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não foram registrados óbitos em 24 horas e o número de casos confirmados aumentou em 171 no período.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.569
  2. Vila Velha: 117.329
  3. Vitória: 112.661
  4. Cariacica: 81.853
  5. Linhares: 50.301
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.010
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.093
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.956
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.342
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.084
Até esta quinta-feira, mais de 3,57 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.015.214, com 299 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

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