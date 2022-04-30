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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.392 mortes e 1.046.686 casos confirmados

Estado não registrou óbitos e teve 36 novos casos em 24h, segundo dados do Painel Covid-19, divulgados neste sábado (30) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2022 às 20:27

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 20:27

Espírito Santo contabiliza um total de 14.392 mortes e 1.046.686 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados deste sábado (30). De acordo com informações do Painel Covid-19, não foram registrados óbitos e o número de novos casos de infecção confirmados em 24 horas aumentou em 36. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados deste sábado, estão:
  1. Serra: 121.513
  2. Vila Velha: 116.848
  3. Vitória: 112.490
  4. Cariacica: 81.650
  5. Linhares: 50.258
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.976
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.015
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.939
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.292
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.067
Até este sábado, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.011.993, com 58 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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