Covid-19: ES registra 14.392 mortes e 1.046.686 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.392 mortes e 1.046.686 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados deste sábado (30). De acordo com informações do Painel Covid-19, não foram registrados óbitos e o número de novos casos de infecção confirmados em 24 horas aumentou em 36.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados deste sábado, estão:
- Serra: 121.513
- Vila Velha: 116.848
- Vitória: 112.490
- Cariacica: 81.650
- Linhares: 50.258
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.976
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.015
- Jardim da Penha (Vitória): 10.939
- Itapuã (Vila Velha): 8.292
- Praia do Canto (Vitória): 8.067
Até este sábado, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.011.993, com 58 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.