Covid-19: ES registra 14.391 mortes e 1.045.782 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.391 mortes e 1.045.782 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O Estado não registrou óbitos pelo quarto dia consecutivo e teve 13 casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados neste domingo (24) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.445
- Vila Velha: 116.608
- Vitória: 112.248
- Cariacica: 81.500
- Linhares: 50.240
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.939
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.985
- Jardim da Penha (Vitória): 10.918
- Itapuã (Vila Velha): 8.257
- Praia do Canto (Vitória): 8.040
Até este domingo, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.009.985, com 1196 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.