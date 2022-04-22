Covid-19: ES registra 14.391 mortes e 1.045.734 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.391 mortes e 1.045.734 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O Estado não registrou óbitos pelo segundo dia consecutivo e teve 113 casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.432
- Vila Velha: 116.601
- Vitória: 112.239
- Cariacica: 81.493
- Linhares: 50.240
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.939
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.985
- Jardim da Penha (Vitória): 10.917
- Itapuã (Vila Velha): 8.257
- Praia do Canto (Vitória): 8.040
Até esta sexta-feira, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.009.850, com 280 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.