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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.391 mortes e 1.045.734 casos confirmados

Estado não registrou óbitos e teve 113 casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (22) pela Secretaria da Saúde

Publicado em 

22 abr 2022 às 17:58

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 17:58

Espírito Santo chegou ao total de 14.391 mortes e 1.045.734 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O Estado não registrou óbitos pelo segundo dia consecutivo e teve 113 casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Ilustração do novo coronavírus
Estado já registra 1.045.621 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Pixabay

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.432
  2. Vila Velha: 116.601
  3. Vitória: 112.239
  4. Cariacica: 81.493
  5. Linhares: 50.240
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.939
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.985
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.917
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.257
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.040
Até esta sexta-feira, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.009.850, com 280 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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