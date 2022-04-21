Covid-19: ES registra 14.391 mortes e 1.045.621 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.391 mortes e 1.045.621 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O Estado não registrou óbitos, mas teve 111 casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.416
- Vila Velha: 116.567
- Vitória: 112.216
- Cariacica: 81.473
- Linhares: 50.240
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.935
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.982
- Jardim da Penha (Vitória): 10.910
- Itapuã (Vila Velha): 8.253
- Praia do Canto (Vitória): 8.035
Até esta quinta-feira (21), mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.009.570, com 147 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.