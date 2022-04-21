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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.391 mortes e 1.045.621 casos confirmados

Estado não registrou óbitos, mas teve 111 casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (21) pela Secretaria da Saúde

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 19:37

Publicado em 

21 abr 2022 às 19:37
Espírito Santo chegou ao total de 14.391 mortes e 1.045.621 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O Estado não registrou óbitos, mas teve 111 casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Ilustração do novo coronavírus
Estado já registra 1.045.621 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Pixabay

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.416
  2. Vila Velha: 116.567
  3. Vitória: 112.216
  4. Cariacica: 81.473
  5. Linhares: 50.240
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.935
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.982
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.910
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.253
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.035
Até esta quinta-feira (21), mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.009.570, com 147 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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