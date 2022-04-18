Covid-19: ES registra 14.384 mortes e 1.045.206 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.384 mortes e 1.045.206 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, cinco óbitos foram registrados e 138 contaminados foram cadastrados, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (18) por meio do Painel Covid-19.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.318
- Vila Velha: 116.488
- Vitória: 112.085
- Cariacica: 81.461
- Linhares: 50.234
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.900
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.967
- Jardim da Penha (Vitória): 10.889
- Itapuã (Vila Velha): 8.243
- Praia do Canto (Vitória): 8.022
Até esta segunda-feira, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.008.429, com 331 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.