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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.384 mortes e 1.045.206 casos confirmados

Estado registrou cinco óbitos e 138 casos de infecção em 24 horas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (18) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 

18 abr 2022 às 19:11

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 19:11

As previsões da ciência para a pandemia de Covid-19 em 22
As previsões da ciência para a pandemia de Covid-19 em 22 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 14.384 mortes e 1.045.206 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, cinco óbitos foram registrados e 138 contaminados foram cadastrados, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (18) por meio do Painel Covid-19. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.318
  2. Vila Velha: 116.488
  3. Vitória: 112.085
  4. Cariacica: 81.461
  5. Linhares: 50.234
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.900
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.967
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.889
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.243
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.022
Até esta segunda-feira, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.008.429, com 331 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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