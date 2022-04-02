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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.339 mortes e 1.039.794 casos confirmados

Estado contabilizou 106 contaminações e dois óbitos em 24 horas, segundo dados divulgados neste sábado (2) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2022 às 18:08
Espírito Santo chegou ao total de 14.339 mortes e 1.039.794 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados dois óbitos. O número de contaminados aumentou em 106, conforme dados divulgados neste sábado (2) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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Por que algumas pessoas não têm Covid mesmo vivendo com infectados?

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.233
  2. Vila Velha: 115.923
  3. Vitória: 108.072
  4. Cariacica: 81.206
  5. Linhares: 50.326
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.342
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.878
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.491
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.183
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.849
Até este sábado, mais de 3,51 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.000.209, com 331 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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