Covid-19: ES registra 14.337 mortes e 1.039.382 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.337 mortes e 1.039.382 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, três óbitos foram registrados. O número de contaminados aumentou em 463, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (31) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.180
- Vila Velha: 115.896
- Vitória: 107.964
- Cariacica: 81.196
- Linhares: 50.324
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.329
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.874
- Jardim da Penha (Vitória): 10.481
- Itapuã (Vila Velha): 8.179
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.846
Até esta quinta-feira, mais de 3,5 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 998.483, com 1.882 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.