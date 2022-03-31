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Covid-19: ES registra 14.337 mortes e 1.039.382 casos confirmados

Estado contabilizou três óbitos e 463 contaminações em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (31) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2022 às 17:54
Espírito Santo chegou ao total de 14.337 mortes e 1.039.382 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, três óbitos foram registrados. O número de contaminados aumentou em 463, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (31) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.180
  2. Vila Velha: 115.896
  3. Vitória: 107.964
  4. Cariacica: 81.196
  5. Linhares: 50.324
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.329
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.874
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.481
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.179
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.846
Até esta quinta-feira, mais de 3,5 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 998.483, com 1.882 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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