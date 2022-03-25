Covid-19: ES registra 14.319 mortes e 1.036.359 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.319 mortes e 1.036.359 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.

Em 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 273 contaminados, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (25) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:

Veja o ranking dos bairros com mais infectados: