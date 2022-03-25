Covid-19: ES registra 14.319 mortes e 1.036.359 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.319 mortes e 1.036.359 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 273 contaminados, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (25) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.784
- Vila Velha: 115.392
- Vitória: 107.098
- Cariacica: 81.060
- Linhares: 50.293
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.194
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.749
- Jardim da Penha (Vitória): 10.399
- Itapuã (Vila Velha): 8.115
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.798
Até esta sexta-feira, mais de 3,48 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 990.927, com 1.194 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.