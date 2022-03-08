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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 14.206 mortes e 1.029.355 casos confirmados

Estado contabilizou 4 óbitos e 892 infectados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta terça-feira (8) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 08 de Março de 2022 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2022 às 18:54
Espírito Santo chegou ao total de 14.206 mortes e 1.029.355 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 892 contaminados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (8) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 121.023
  2. Vila Velha: 113.952
  3. Vitória: 105.585
  4. Cariacica: 80.769
  5. Linhares: 50.008
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.865
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.432
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.225
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.935
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.637
Até esta terça (8), mais de 3,4 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 955.989, com 5.196 novas curas em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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