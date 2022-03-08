Covid-19: ES registra 14.206 mortes e 1.029.355 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.206 mortes e 1.029.355 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 892 contaminados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (8) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 121.023
- Vila Velha: 113.952
- Vitória: 105.585
- Cariacica: 80.769
- Linhares: 50.008
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.865
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.432
- Jardim da Penha (Vitória): 10.225
- Itapuã (Vila Velha): 7.935
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.637
Até esta terça (8), mais de 3,4 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 955.989, com 5.196 novas curas em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.