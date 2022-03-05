Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da pandemia

Covid-19: ES registra 14.181 mortes e 1.027.197 casos confirmados

Estado contabilizou 4 óbitos e 622 infectados em 24 horas, conforme dados divulgados neste sábado (5) pela Secretaria Estadual de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2022 às 18:22

Publicado em 05 de Março de 2022 às 18:22

Espírito Santo chegou ao total de 14.181 mortes e 1.027.197 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 622 contaminados, conforme dados divulgados neste sábado (5), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.988
  2. Vila Velha: 113.873
  3. Vitória: 105.396
  4. Cariacica: 80.681
  5. Linhares: 49.929
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.810
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.425
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.191
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.936
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.630
Até este sábado (5), mais de 3.369.660 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 946.328, com 1.793 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

Veja Também

Covid-19: Vitória e Serra migram para o risco baixo de transmissão

Covid-19: mortes no ES triplicam em fevereiro em relação a janeiro

Vacinação de crianças contra a Covid-19 é desafio no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho
Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados