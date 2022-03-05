Covid-19: ES registra 14.181 mortes e 1.027.197 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.181 mortes e 1.027.197 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 622 contaminados, conforme dados divulgados neste sábado (5), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.988
- Vila Velha: 113.873
- Vitória: 105.396
- Cariacica: 80.681
- Linhares: 49.929
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.810
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.425
- Jardim da Penha (Vitória): 10.191
- Itapuã (Vila Velha): 7.936
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.630
Até este sábado (5), mais de 3.369.660 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 946.328, com 1.793 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.