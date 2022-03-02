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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 14.149 mortes e 1.023.424 casos confirmados

Estado contabilizou 11 óbitos e 683 infectados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (2) pela Secretaria Estadual de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2022 às 20:26

Publicado em 02 de Março de 2022 às 20:26

Espírito Santo chegou ao total de 14.149 mortes e 1.023.424 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 11 óbitos e 683 contaminados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (2), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.805
  2. Vila Velha: 113.636
  3. Vitória: 104.959
  4. Cariacica: 80.540
  5. Linhares: 49.857
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.692
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.360
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.103
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.908
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.611
Até esta quarta-feira (2), mais de 3,37 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 931.082, com 1.383 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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