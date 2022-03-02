Covid-19: ES registra 14.149 mortes e 1.023.424 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.149 mortes e 1.023.424 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 11 óbitos e 683 contaminados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (2), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.805
- Vila Velha: 113.636
- Vitória: 104.959
- Cariacica: 80.540
- Linhares: 49.857
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.692
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.360
- Jardim da Penha (Vitória): 10.103
- Itapuã (Vila Velha): 7.908
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.611
Até esta quarta-feira (2), mais de 3,37 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 931.082, com 1.383 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.