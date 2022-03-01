Covid-19: ES registra 14.138 mortes e 1.022.741 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.138 mortes e 1.022.741 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 6 óbitos e 393 contaminados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (1), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.743
- Vila Velha: 113.599
- Vitória: 104.910
- Cariacica: 80.515
- Linhares: 49.840
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.681
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.351
- Jardim da Penha (Vitória): 10.097
- Itapuã (Vila Velha): 7.904
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.612
Até esta terça-feira (1), mais de 3,37 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 929.699, com 725 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.