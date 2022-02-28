Covid-19: ES registra 14.132 mortes e 1.022.348 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.132 mortes e 1.022.348 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 9 óbitos e 201 contaminados, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (28), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.763
- Vila Velha: 113.559
- Vitória: 104.883
- Cariacica: 80.486
- Linhares: 49.773
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.671
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.342
- Jardim da Penha (Vitória): 10.095
- Itapuã (Vila Velha): 7.902
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.613
Até esta segunda-feira (28), mais de 3,36 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 928.974, com 873 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.