Covid-19: ES registra 14.123 mortes e 1.022.147 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.123 mortes e 1.022.147 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 415 contaminados, conforme dados divulgados neste domingo (27), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.974
- Vila Velha: 113.517
- Vitória: 104.819
- Cariacica: 80.449
- Linhares: 49.761
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.656
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.338
- Jardim da Penha (Vitória): 10.091
- Itapuã (Vila Velha): 7.897
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.609
Até este domingo (27), mais de 3,36 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 928.101, com 597 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.