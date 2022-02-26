Covid-19: ES registra 14.119 mortes e 1.021.732 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.119 mortes e 1.021.732 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 5 óbitos e 700 contaminados, conforme dados divulgados neste sábado (26), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.916
- Vila Velha: 113.482
- Vitória: 104.682
- Cariacica: 80.439
- Linhares: 49.763
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.643
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.331
- Jardim da Penha (Vitória): 10.081
- Itapuã (Vila Velha): 7.895
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.607
Até este sábado (26), mais de 3,36 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 927.504, com 1.901 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.