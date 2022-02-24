Covid-19: ES registra 14.095 mortes e 1.019.102 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.095 mortes e 1.019.102 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia.
Em 24 horas, foram registrados 26 óbitos e 2.316 contaminados, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (24), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.840
- Vila Velha: 113.197
- Vitória: 104.330
- Cariacica: 80.311
- Linhares: 49.685
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.582
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.262
- Jardim da Penha (Vitória): 10.024
- Itapuã (Vila Velha): 7.873
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.587
Até esta quinta-feira (24), mais de 3,35 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 918.768, com 9.124 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.