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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 14.095 mortes e 1.019.102 casos confirmados

Estado contabilizou 26 óbitos e 2.316 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (24) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:21
Espírito Santo chegou ao total de 14.095 mortes e 1.019.102 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia.
Em 24 horas, foram registrados 26 óbitos e 2.316 contaminados, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (24), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.840
  2. Vila Velha: 113.197
  3. Vitória: 104.330
  4. Cariacica: 80.311
  5. Linhares: 49.685
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.582
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.262
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.024
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.873
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.587
Até esta quinta-feira (24), mais de 3,35 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 918.768, com 9.124 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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