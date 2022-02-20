Covid-19: ES registra 14.011 mortes e 1.006.811 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.011 mortes e 1.006.881 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia.
Em 24 horas, foram registrados 5 óbitos e 708 contaminados, conforme dados divulgados neste domingo (20), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.354
- Vila Velha: 111.839
- Vitória: 103.488
- Cariacica: 79.910
- Linhares: 49.412
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.387
- Praia da Costa (Vila Velha): 12.992
- Jardim da Penha (Vitória): 9.890
- Itapuã (Vila Velha): 7.721
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.443
Até este domingo (20), mais de 3,3 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 884.101. A taxa de letalidade da doença está em 1,39% no Estado.