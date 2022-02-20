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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 14.011 mortes e 1.006.811 casos confirmados

Estado contabilizou 5 óbitos e 708 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados neste domingo (20) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2022 às 19:52
Novo coronavírus, causador da Covid-19
Coronavírus: ES já contabilizou mais de 14 mil mortes pela doença Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 14.011 mortes e 1.006.881 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia.
Em 24 horas, foram registrados 5 óbitos e 708 contaminados, conforme dados divulgados neste domingo (20), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

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Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.354
  2. Vila Velha: 111.839
  3. Vitória: 103.488
  4. Cariacica: 79.910
  5. Linhares: 49.412
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.387
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 12.992
  3. Jardim da Penha (Vitória): 9.890
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.721
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.443
Até este domingo (20), mais de 3,3 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 884.101. A taxa de letalidade da doença está em 1,39% no Estado.

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