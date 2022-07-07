Nesta quinta-feira (7), o Espírito Santo chegou a 14.550 mortes e 1.149.443 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 14 óbitos e 4.860 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 131.589
- Vila Velha: 128.844
- Vitória: 125.661
- Cariacica: 88.934
- Linhares: 54.972
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.367
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.614
- Jardim da Penha (Vitória): 12.885
- Itapuã (Vila Velha): 9.267
- Praia do Canto (Vitória): 9.132
Até esta quinta-feira, mais de 3,92 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.082.433, com 3.471 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,27% no Estado.
Covid-19: ES registra 14 mortes e 4.860 novos casos em 24 horas