Covid-19: ES registra 14 mortes e 4.860 novos casos em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta quinta-feira, mais de 3,92 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.082.433, com 3.471 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,27% no Estado.