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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14 mortes e 4.860 novos casos em 24 horas

Estado chegou a 14.550 óbitos e 1.149.443 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados nesta quinta-feira (7) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2022 às 18:14

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 18:14

Nesta quinta-feira (7), o Espírito Santo chegou a 14.550 mortes e 1.149.443 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 14 óbitos e 4.860 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 131.589
  2. Vila Velha: 128.844
  3. Vitória: 125.661
  4. Cariacica: 88.934
  5. Linhares: 54.972
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 20.367
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.614
  3. Jardim da Penha (Vitória): 12.885
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.267
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.132
Até esta quinta-feira, mais de 3,92 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.082.433, com 3.471 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,27% no Estado.
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