Covid-19: ES registra 13.995 mortes e 1.004.733 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.995 mortes e 1.004.733 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 19 óbitos e 3.785 contaminados, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (18), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.319
- Vila Velha: 111.544
- Vitória: 103.241
- Cariacica: 79.821
- Linhares: 49.329
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.341
- Praia da Costa (Vila Velha): 12.929
- Jardim da Penha (Vitória): 9.848
- Itapuã (Vila Velha): 7.682
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.413
Até esta sexta-feira (18), mais de 3,29 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 879.009, com 11.084 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,39% no Estado.