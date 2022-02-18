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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.995 mortes e 1.004.733 casos confirmados

Estado contabilizou 19 óbitos e 3.785 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (18) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:38
Espírito Santo chegou ao total de 13.995 mortes e 1.004.733 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 19 óbitos e 3.785 contaminados, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (18), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.319
  2. Vila Velha: 111.544
  3. Vitória: 103.241
  4. Cariacica: 79.821
  5. Linhares: 49.329
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.341
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 12.929
  3. Jardim da Penha (Vitória): 9.848
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.682
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.413
Até esta sexta-feira (18), mais de 3,29 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 879.009, com 11.084 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,39% no Estado.

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