Covid-19: ES registra 13.944 mortes e 996.421 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.944 mortes e 996.421 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 23 óbitos e 5.695 contaminados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (16), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 119.942
- Vila Velha: 110.776
- Vitória: 102.615
- Cariacica: 79.508
- Linhares: 49.080
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.217
- Praia da Costa (Vila Velha): 12.806
- Jardim da Penha (Vitória): 9.764
- Itapuã (Vila Velha): 7.580
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.327
Até esta quarta-feira (16), mais de 3,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 855.819, com 13.364 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,40% no Estado.