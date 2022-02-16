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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.944 mortes e 996.421 casos confirmados

Estado contabilizou 23 óbitos e 5.695 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (16) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2022 às 18:02
Espírito Santo chegou ao total de 13.944 mortes e 996.421 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 23 óbitos e 5.695 contaminados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (16), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 119.942
  2. Vila Velha: 110.776
  3. Vitória: 102.615
  4. Cariacica: 79.508
  5. Linhares: 49.080
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.217
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 12.806
  3. Jardim da Penha (Vitória): 9.764
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.580
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.327
Até esta quarta-feira (16), mais de 3,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 855.819, com 13.364 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,40% no Estado.

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