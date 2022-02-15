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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.921 mortes e 990.726 casos confirmados

Estado contabilizou 42 óbitos e 5.675 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta terça-feira (15) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:20
Espírito Santo chegou ao total de 13.921 mortes e 990.726 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 42 óbitos e 5.675 contaminados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (15), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 119.740
  2. Vila Velha: 110.146
  3. Vitória: 102.299
  4. Cariacica: 79.367
  5. Linhares: 48.779
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.160
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 12.707
  3. Jardim da Penha (Vitória): 9.703
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.520
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.266
Até esta terça-feira (15), mais de 3,24 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 842.455, com 14.463 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,41% no Estado.

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