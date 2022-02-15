Covid-19: ES registra 13.921 mortes e 990.726 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.921 mortes e 990.726 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 42 óbitos e 5.675 contaminados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (15), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 119.740
- Vila Velha: 110.146
- Vitória: 102.299
- Cariacica: 79.367
- Linhares: 48.779
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.160
- Praia da Costa (Vila Velha): 12.707
- Jardim da Penha (Vitória): 9.703
- Itapuã (Vila Velha): 7.520
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.266
Até esta terça-feira (15), mais de 3,24 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 842.455, com 14.463 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,41% no Estado.