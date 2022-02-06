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Pandemia

Covid-19: ES registra 13.665 mortes e 924 mil casos confirmados

Estado registrou 10 óbitos e 4.447 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados neste domingo (6) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2022 às 18:25
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Coronavírus já provocou a morte de 13,6 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 13.665 mortes e 924.063 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 4.447 contaminados, conforme dados divulgados neste domingo (6) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 115.085. Na sequência, aparece Vila Velha (104.809), seguida por Vitória (96.461) e Cariacica (76.364). Na quinta posição está Linhares (47.098), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 15.176 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 11.952. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 8.8788 contaminações.
Até este domingo, mais de 3,05 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 740.108, com 7.011 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,48% no Estado.

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