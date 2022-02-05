Covid-19: ES registra 13.655 mortes e 919 mil casos confirmados

O coronavírus já provocou a morte de mais de 13,6 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Pixabay

Espírito Santo chegou ao total de 13.655 mortes e 919.616 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 6.616 contaminações, conforme dados divulgados neste sábado (5), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 114.504. Na sequência, aparece Vila Velha (104.293), seguida por Vitória (95.482) e Cariacica (76.074). Na quinta posição está Linhares (47.029), que fica na Região Norte do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 15.036 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 11.916. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 8.788 contaminações.